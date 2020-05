Cassano esalta un ‘pupillo’ di ADL, intanto il Napoli mette sul mercato un attaccante?

Negli ultimi mesi il campionato italiano ha visto nuovi talenti. Dopo anni di pochi pezzi pregiati, ultimamente molti sono i giovani calciatori che sono riusciti a mostrare il loro potenziale il Serie A. Tra questi è possibile ricordare Zaniolo, Castrovilli.

Proprio quest’ultimo è stato esaltato da parte di Antonio Cassano. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Castrovilli mi piace molto, credo che potrà avere una grande carriera. Io sono convinto che sia l’unico giovane italiano che potrà fare qualcosa di davvero importante nella propria carriera. Già quest’anno mi ha impressionato“.

Proprio Gaetano Castrovilli è un grande pupillo di Aurelio De Laurentiis. Durante lo scorso mercato di gennaio, il presidente del Napoli ha offerto ufficialmente 40 milioni di euro per acquistare il centrocampista della Fiorentina. Il club Viola, però, ha rifiutato di cedere il suo giocatore durante il campionato ed inoltre richiede una cifra più sostanziosa.

Per acquistarlo, allora, Aurelio De Laurentiis deve prima cedere e mettere su un bel gruzzoletto. Molti sono i calciatori destinati all’addio che possono finanziare l’acquisto di nuovi calciatori.

Tra questi Arek Milik, il quale ha espresso la sua volontà di andare via rifiutando l’ultimo contratto offerto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Per evitare di andare a parametro zero, allora, il presidente azzurro avrebbe chiesto la cifra di 50 milioni di euro per cedere il suo attaccante polacco. Una cifra importante che difficilmente sarà spesa da parte di un top club. Nonostante il suo potenziale, infatti, è necessario ricordare che durante la sua avventura partenopea il giocatore ha rimediato due infortuni gravi che hanno, non poco, condizionato la sua carriera da calciatore.