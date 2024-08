Cassano “Neres un grandissimo giocatore, ma ha avuto tanti bassi”

Antonio Cassano ha parlato di recente dell’arrivo di David Neres al Napoli. L’ex fantasista barese si è sbilanciato anche su quella che sarà la stagione dell’esterno brasiliano sotto Antonio Conte con la maglia azzurra

Antonio Conte sta vedendo costruire, lentamente, la sua nuova squadra. Il Napoli ha iniziato il campionato a rilento, con una sconfitta contro l’Hellas Verona e una vittoria contro il Bologna, ma sembra che il mercato abbia comunque regalato qualche soddisfazione.

Troppa lentezza negli arrivi, ma secondo Antonio Cassano un giocatore forte è arrivato. Si tratta di David Neres, ex esterno del Benfica che sembrerebbe poter esplodere secondo l’ex fantasista di Inter, Real Madrid e Milan.

Le parole di Cassano

Ecco cosa ha detto Antonio Cassano: “Quando si parla diDavid Neres che segna poco, non dobbiamo aspettarci 20 reti perché quelle le deve fare Lukaku. Così come 10 me le aspetto da Kvara ma 8+8 te le può fare benissimo in un determinato tipo di calcio. Nel 3-4-3 fluido vedo che Conte ci sta lavorando tanto. Non è un caso che gli esterni si accentrano così come nel primo e nel secondo gol. David Neres può accentrarsi e sa cosa fare. Per me è una grande chiamata del Napoli. Lele, David Neres è un giocatore di altissimo livello. Un esterno che ti punta e può fare l’assist. Nella sua carriera ha avuto tanti bassi anche per infortuni o altre problematiche visto che ha un carattere particolare. Però ha beccato l’allenatore giusto che lo farà andare a mille all’ora e lo preparerà anche bene fisicamente”.