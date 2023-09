Cassano, Sassuolo e Atalanta alla finestra: la Roma si sfrega le mani

Il giovane giocatore sembra essere in netta crescita, con Sassuolo e Atalanta che stanno iniziando a pensare al poterlo prendere già da gennaio. Il Cittadella, però, non sembra intenzionato a cedere

Il Sassuolo e l’Atalanta avrebbero messo i loro occhi su Claudio Cassano, giovane calciatore che nella appena conclusa finestra di calciomercato estiva ha lasciato la Roma per trasferirsi al Cittadella. Nelle prime giornate di Serie B la giovane ala destra è già riuscita a stupire, dimostrando di essere uno dei talenti più brillanti della cadetteria.

Il giovane porta un cognome importante, quello di uno dei più grandi talenti inespressi del grande calcio italiano, pur non avendo collegamenti di parentela effettiva con Antonio. Tutto parte da Roma e finisce a Roma, dato che proprio i giallorossi hanno un 20 % sulla vendita del giocatore. In futuro potrebbero rifarsi vivi per riprenderselo.

Intanto Fantantonio…

Sull’ex calciatore della Sampdoria è tornato a parlare Ferrero, suo ex presidente che ha detto: “Mi sarebbe piaciuto averlo come Direttore sportivo. Antonio lo considero un grande ragazzo, un grande giocatore. Il suo problema è lui stesso. Cassano poteva risolvere le partite da solo in 5 minuti, purtroppo il carattere non lo aiuta, ma resta comunque un ragazzo davvero importante”.

Qualche parola anche su Gasperini: “Ai tempi della Sampdoria ho anche provato a prenderlo, ma Gasp era reduce dall’esperienza al Genoa. Poi è passato all’Atalanta e lì è stata la fortuna per il club neroazzurro. Se avessi preso l’As Roma tre anni fa avrei visto Gasperini molto bene alla guida dei giallorossi”.