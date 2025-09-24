Antonio Cassano esalta Kevin De Bruyne: “Bisogna ringraziare per aver accettato di venire al Napoli”

Antonio Cassano non ha dubbi: Kevin De Bruyne è il centrocampista più completo dell’ultimo decennio. L’ex attaccante, ospite della trasmissione Viva El Futbol, ha sottolineato quanto sia straordinario vedere un calciatore del suo livello vestire la maglia del Napoli.

“Bisogna ringraziare De Bruyne per aver accettato di venire al Napoli: è il centrocampista più completo degli ultimi dieci anni. Pensavo che col suo arrivo un giocatore come Anguissa sarebbe stato sacrificato, invece gioca in modo straordinario”.

Cassano ha ammesso che, inizialmente, pensava che l’arrivo del belga potesse penalizzare qualche titolare, in particolare Frank Anguissa. E invece il camerunese si è confermato su altissimi livelli, dimostrando che con il giusto equilibrio in campo nessuno è stato costretto a fare un passo indietro.

Il merito, secondo Fantantonio, è tutto di Antonio Conte, capace di disegnare un sistema tattico che valorizza ogni singola pedina. Ora spetterà sempre al mister partenopeo integrare sempre di più i nuovi acquisti.