Cassano su Zaniolo: “È un calciatore normale, non spenderei mai 50 milioni per lui”

Ai microfoni della Bobo TV è intervenuto l’ex attaccante di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano. Tra i vari temi discussi, si è parlato anche di un calciatore che, negli ultimi mesi, è finito più volte nel mirino della critica e del gossip, Nicolò Zaniolo.

“Zaniolo è forte? Ma cosa vuol dire essere forte? Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace“.

“Zaniolo è un giocatore normale. Lo ripeto ancora una volta, i grandi giocatori sono altri. Ha solo un bel tiro e forza fisica ma poi corre a testa bassa e non guarda nessuno. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni“.

Dalle parole di Antonio Cassano è quindi evidente che non punterebbe su un calciatore come il centrocampista della Roma. Quest’ultimo, infatti, anche per colpa degli infortuni, non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale.

Antonio Cassano ha infine dichiarato in merito alla valutazione di Zaniolo: “Per me è follia, Di Maria è un’altra roba“.