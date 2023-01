Cassano sulla Salernitana: “Nicola ha perso la dignità, presidente Iervolino osceno”

Nella puntata della Bobo TV, è intervenuto l’ex attaccante di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano. L’ormai opinionista TV ha parlato della situazione della Salernitana e del ritorno sulla panchina di Davide Nicola.

“Con questa squadra stava facendo già un miracolo. Il comportamento del presidente Iervolino è stato osceno“.

“Non solo la Salernitana è stata vergognosa, ma anche il suo allenatore che con quella lettera a perso la dignità. Inginocchiarsi per ritornare e sopravvalutare il presidente come il migliore imprenditore, per me è un grande senso di delusione“.

“Poteva andarsene vittorioso da Salerno, con un margine sulla retrocessione abbastanza ampio, invece per me ha perso la dignità“.

Antonio Cassano ha infine dichiarato: “Che credibilità può avere ora davanti allo spogliatoio? Zero. Da giocatore penserei che si è messo a novanta per farsi rimettere in panchina“.