Castagne, la Juventus lavora alla chiusura della trattativa

L’esterno del Leicester sembra intenzionato a lasciare l’Inghilterra per far ritorno in Italia. La Juventus sarebbe vicinissima alla chiusura della trattativa

La Juventus si sta muovendo con decisione sul mercato dei trasferimenti per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine al club, la Vecchia Signora ha raggiunto un accordo per l’ingaggio del terzino belga Timothy Castagne. Anche se manca ancora la conferma ufficiale, tutte le parti coinvolte stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli e ufficializzare il trasferimento nei prossimi giorni.

Il giocatore potrebbe presto tornare in Italia, dopo l’esperienza all’Atalanta dal 2017 al 2020. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e il suo valore si aggira sui 25 milioni di euro. Potrebbero, però, bastare circa 15-20 milioni per poterlo prelevare specialmente per via della retrocessione delle Foxes in questa stagione.

Problemi con Gasperini

L’addio di Castagne all’Italia, però, non è stato propriamente salubre. Il calciatore in un’intervista di ormai due anni fa, infatti, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla sua esperienza a Bergamo.

Ecco cosa ha detto a riguardo: “Addio all’Atalanta per Gasp? Porrò il problema in modo diverso. Sono rimasto lì per tre anni ed è stata davvero una bella esperienza. E forse io stesso devo imparare ad essere un po’ più sicuro di me. Ma il punto è che il metodo Gasperini non sempre mi andava bene. Nel corso della partita, è un allenatore che si arrabbia molto velocemente, che ha molti problemi a controllarsi. Ovviamente, ci sono molti giocatori che non hanno problemi a riguardo“