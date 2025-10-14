Castel D’Azzano, esploso un casolare: morti 3 carabinieri e fermati 3 fratelli

Tragedia a Castel D’Azzano, provincia di Verona, dove l’esplosione di un casolare ha causato la morte di tre carabinieri. Fermati Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori con problemi finanziari, accusati di aver ucciso i tre agenti e di aver causato l’esplosione.

ESPLOSO UN CASOLARE – Il dramma a Castel D’Azzano è avvenuto nella notte, dove un casolare sito in via San Martino è esploso. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione è avvenuta durante la perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Nel dettaglio, l’esplosione è stata innescata con l’apertura della porta d’ingresso ed è stata provocata da Maria Luisa Ramponi.

Il tetto del casolare di due piani è crollato completamente davanti alla forza dell’esplosione, travolgendo i militari e gli agenti. A perdere la vita sono stati Marco Piffari, 56 anni, Comandante della Sos del 4° battaglione Veneto, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, anche lui 56enne, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36enne.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per le tre vittime e sono 15 i feriti, tra poliziotti e carabinieri. Sono state impegnate diverse squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno subito avvolto il casolare.

I TRE FRATELLI – Come già anticipato, a provocare la deflagrazione sono stati i tre fratelli Ramponi, già note alle forze dell’ordine. I tre agricoltori e allevatori, con problemi finanziari e ipotecari, avevano già minacciato ad ottobre 2024 di far esplodere l’abitazione. I tre sono stati posti in stato di fermo.