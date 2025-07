Castel di Sangro accoglie il Napoli: ecco due volti nuovi

Il Napoli ha portato in terra abruzzese due calciatori “nuovi” o si fa per dire. I due sono dei giovani che, probabilmente, finiranno in prestito o a giocare nuovamente con la Primavera azzurra. Si trattano di Giuseppe Ambrosino e Giuseppe D’Angelo

Volti nuovi in quel di Castel di Sangro

Il Napoli è sbarcato in terra abruzzese per il ritiro pre stagionale e lo fa con nuovi volti, nuovi personaggi in maglia azzurra. Si vedono Noa Lang, Kevin De Bruyne e alcuni dei nuovi acquisti partenopei. Tra i tanti presenti anche alcuni rientranti dai prestiti e non solo.

Due volti spiccano tra tutti e sono quelli di Giuseppe Ambrosino e Giuseppe D’Angelo. Il primo è rientrato da poco dal prestito al Frosinone ed è l’attaccante della nazionale italiana Under 21, l’altro è un giovane esterno appartenente alla rosa della Primavera dei partenopei.

Chi sono Giuseppe Ambrosino e Giuseppe D’Angelo?

Entrambi vengono dal territorio campano, entrambi dal capoluogo azzurro. Giuseppe Ambrosino è già ben più conosciuto ed è nato a Procida il 10 settembre 2003. Viene da una stagione in prestito al Frosinone dove ha giocato 36 partite e segnato 5 gol e 4 assist, in un campionato di Serie B travagliato per i ciociari. Per lui si prospetta un nuovo prestito (Cremonese su tutte) o una cessione a titolo definito all’estero (possibile il Celtic).

Giuseppe D’Angelo, invece, sembrerebbe più probabile come ritornante in Primavera. Nasce a Torre del Greco il 13 febbraio 2006. È un esterno, principalmente terzino sinistro. Può giocare anche a centrocampo, ma il suo meglio lo da in retroguardia. Per ora sembra possa esser studiato da Antonio Conte e, all’occorrenza, essere mandato a farsi le ossa tra i professionisti.