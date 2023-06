Caterina Balivo, la replica a Striscia la Notizia: “Non sono rifatta, sono bella così”

A distanza di anni dal servizio che insinuava che Caterina Balivo avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica, la donna ha deciso di replicare. In una recente ospitata televisiva, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio.

“Non sono rifatta, sono bella così” – Nel 2019 Striscia la Notizia, attraverso il servizio “Fatti e rifatti”, aveva fatto intendere che la Balivo si fosse sottoposta a qualche ritocco estetico. Da quel momento in poi, in molti si sono iniziati a chiedere se la conduttrice fosse effettivamente rifatta o meno.

Inizialmente, Caterina, come ammesso da lei stessa, non aveva voluto commentare il servizio del noto tg satirico. A distanza di anni, però, ha deciso di fare chiarezza sulla questione. Durante un’intervista a La vita in diretta, la presentatrice ha deciso di tornare sull’argomento.

Nel talk-show condotto da Alberto Matano, Caterina Balivo ha deciso di rispondere una volta per tutte alle insinuazioni fatte da Striscia la Notizia:

“Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?” Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto: “Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia”. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta.”