Caterina Balivo, vittima di furto in casa a Roma: portati via oggetti di lusso

Durante la sua vacanza a Barcellona, Caterina Balivo si è trovata ad essere vittima di una spiacevole disavventura. Dei ladri, infatti, si sono introdotti nella sua casa a Roma e le hanno portato via svariati oggetti di lusso.

REFURTIVA DA CAPOGIRO – Dopo un’intera stagione del programma pomeridiano La Volta Buona, la Balivo ha deciso di concedersi un po’ di meritato riposo. Insieme alla famiglia, infatti, la conduttrice ha trascorso alcune settimane tra la Sardegna e la Spagna. Il rientro a casa, però, non è stato dei migliori.

Nella notte fra domenica 30 giugno e lunedì primo luglio, alcuni ladri si sono introdotti nella casa della conduttrice in zona Monte Parioli, a Roma. L’allarme è scattato alle 2:30 della mattina, ma la denuncia è scattata il giorno dopo.

Sono ancora in corso le indagini per delineare le dinamiche del furto, ma, dalle prime ricostruzioni, mancano numerose borse, degli orologi Rolex e i gioielli della conduttrice e del marito, imprenditore e scrittore. Non si sa, però, il valore esatto della refurtiva sottratta.

Come riporta il Corriere della Sera, per gli investigatori non sembrerebbe un furto casuale. Sembra, infatti, che i ladri sapessero perfettamente quale appartamento svaligiare e a chi appartenesse. Al momento, però, non si sa altro che potrebbe far capire chi ci sia dietro al furto.