Cavani, addio certo e futuro già scritto?

La scorsa stagione di Edinson Cavani con la casacca dei Red Devils, è stata ottima con 17 reti e 10 assist realizzati in 35 presenze, nonostante i numerosi infortuni che ha subito. Tanto e vero che il Matador convinse la dirigenza dello United a rinnovargli il contratto per un altro anno con uno stipendio di circa 9,4 milioni di sterline. Purtroppo però, l’ottimo andamento dello scorso anno non si è ripetuto in questa stagione.

L’anno 2021-2022 è iniziato nel peggiore dei modi: 3 partite e zero goal. Poi l’acquisto da parte dei Red Devils di Cristiano Ronaldo: quest’ultimo ha preteso di indossare la maglia n°7, già assegnata al centroavanti uruguaiano. L’ex-Napoli ha dovuto cedergli sia il numero che lo spazio nella formazione titolare: solo 15 presenze in tre competizioni con i soliti problemi fisici a dare del filo da torcere.

In tutto questo c’è da aggiungere anche il bottino misero di goal e assist: rispettivamente 2 e 1. Visto il suo contratto in scadenza e il suo stipendio, senza ombra di dubbio, Cavani lascerà la squadra inglese a fine anno, andandosi ad aggiungere nella interminabile lista di svincolati di lusso per la prossima estate. Ora il dubbio pù grande riguarda il suo futuro: in quale squadra giocherà Cavani nella prossima stagione? ci potrà essere un ritorno a Napoli o in patria?

Secondo quanto riferisce SkySport, il classe 87′ avrebbe già preso una decisione in merito: vorrebbe continuare a rimanere nel panorama europeo, in particolare avrebbe scelto come prossima metà un top club spagnolo: il Barcellona. Nessuna possibilità invece di vederlo al River Plate: il club argentino non è nelle sue opzioni. La decisione finale verrà presa nei prossimi mesi.

Secondo il giornale Marca, i catalani lo starebbero corteggiando da gennaio, ma il subentrante Rangnick ha chiuso le porte per un suo eventuale trasferimento durante il mercato di gennaio. Sembra che dopo la chiusura di questa sessione di trasferimenti, la dirigenza blaugrana non ha smesso di provarci, provandogli ad offrire già un contratto in modo da assicurarselo per il prossimo anno.