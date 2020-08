Cavani ancora a parametro zero, irrompe il papà: “Mio figlio ha deciso dove vuole giocare”

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. Le società hanno iniziato a comprare nuovi calciatori per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Causa Covid-19, infatti, il mercato è stato spostato di qualche mese.

Chi non deve attendere l’inizio del calciomercato per trovarsi una nuova squadra è Edinson Cavani. L’ex attaccante del Napoli, infatti, è attualmente senza squadra dopo aver chiuso il suo rapporto di lavoro con il PSG. Nei giorni scorsi sembrava fatta per il suo approdo al Benfica, ma la trattativa è sfumata all’ultimo a causa di un mancato accordo contrattuale col calciatore.

Ad irrompere sul futuro di Cavani è il padre, il quale ha rivelato che “mio figlio vuole giocare nell’Atlético Madrid, è la sua prima opzione. Simeone è un allenatore di grande personalità e tutti i giocatori lo seguono“.

Durante lo scorso mercato di gennaio il trasferimento di Cavani all’Atletico era stato definito, ma alla fine è saltato tutto e Cavani è rimasto fino al termine del contratto in Francia.

Scontato, quindi, che Cavani non concluderà la carriera con la SSC Napoli. Con il colpo Victor Osimhen da oltre 70 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis ha fatto capire di non puntare più sul Matador, neanche a parametro zero.