Cavani e il contratto in scadenza, Santini: “Si è offerto a queste due squadre italiane”

Siamo nel mese di Maggio e nonostante il campionato di Serie A non sia ancora terminato a causa dell’emergenza Coronavirus, già si inizia a parlare del prossimo calciomercato estivo. Le squadre, infatti, per non farsi trovare impreparate, hanno iniziato a pensare ai possibili colpi da mettere a segno.

Anche i calciatori in scadenza, dal canto loro, stanno cercando nuove squadre. Molti, infatti, sono i calciatori che vedranno il loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, tra questi, vi è anche Edinson Cavani.

Ai microfoni di 7Gold è intervenuto Fabio Santini il quale ha parlato anche dell’ex attaccante del Napoli. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Il Matador Cavani si è offerto a ben due squadre in Italia, ovvero Milan ed Inter. Per quello che concerne il club rossonero, tuttavia, l’attaccante uruguaiano sembra fuori portata anche perché percepisce un ingaggio eccessivo per le casse della società“.

“Si è parlato anche di un possibile interessamento della SSC Napoli. La notizia che ho io è che il calciatore, ora al Psg, non disdegnerebbe certamente un ritorno in Campania. La eventuale trattativa tra le parti, tuttavia, non mi appare al momento così calda”.

Edinson Cavani, quindi, starebbe cercando una nuova squadra per il futuro e il nome è stato accostato anche al Napoli. Al momento, però, la trattativa non sembra esserci anche perché il ragazzo si sarebbe offerto ad altre due squadre italiane, ovvero l’Inter e il Milan, due società del nord Italia.