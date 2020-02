Cavani-Napoli, in estate ADL potrebbe acquistarlo a costo zero pagando solo metà dell’ingaggio

Il mercato di gennaio si è concluso con la SSC Napoli che ha investito oltre 90 milioni di euro. La società partenopea, infatti, ha deciso di avviare una vera e propria rivoluzione che si completerà solo il prossimo agosto, con molti calciatori che andranno via ed altri che arriveranno.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha dimenticato quanto successo lo scorso Novembre e per questo vuole fare piazza pulita cercando di non far più succedere una cosa del genere.

Con gli arrivi di Demme, Lobotka, Rrahmani, Politano e Petagna, il mercato del Napoli per l’anno 2020 non è ancora concluso. Nella prossima estate, infatti ci si aspettano altri colpi a sorpresa ed uno potrebbe essere quello di Edinson Cavani. L’ex attaccante azzurro, infatti, andrà via dal PSG a parametro zero e chi lo vuole dovrà pagargli solo il contratto. Il Napoli ne potrebbe approfittare sfruttando il Decreto Crescita e pagando solo per la metà il suo ingaggio.

Con la maglia del PSG il Matador attualmente guadagna 12 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis potrebbe offrire lo stesso ingaggio pagandone solo la metà e sfruttando il Decreto Crescita.

Edinson Cavani, quindi, dovrà vivere per altri sei mesi a Parigi quasi da separato in casa. La trattativa con l’Atletico Madrid, infatti, è fallita solo nelle ultime ore di mercato. Con l’arrivo di Mauro Icardi i suoi spazi sono praticamente nulli. Cavani, attualmente, ha 32 anni e ad Aurelio De Laurentiis non sono mai piaciuti i cavalli di ritorno. Questa, però, potrebbe essere la sua prima eccezione. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’attaccante del PSG e potrebbe essere il colpo per riappacificarsi con la piazza dopo tanto trambusto.