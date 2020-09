Cavani, parla l’ex agente Anellucci: “Futuro alla Juve? Non credo, disse in Italia solo al Napoli”

Le difficoltà nelle trattative per Edin Dzeko e Luis Suarez stanno spingendo la Juventus a prendere in considerazione altre piste, tra queste c’è quella che porta a Edinson Cavani, attualmente libero dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain.

Stando però a quanto dichiarato nelle ultime ore da Claudio Anellucci, agente ed ex rappresentante di Cavani, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, l’affare difficilmente andrà in porto. Ecco un estratto delle dichiarazioni evidenziate da Tuttonapoli:

“Juventus? Da un paio d’anni a questa parte, non posso più intercedere sulle scelte personali e professionali di Edinson, c’è un’altra persona che se ne occupa. Non posso entrare nel merito, posso dire che conoscendo molto bene Cavani, non credo possa fare un’operazione del genere.

C’è un’intervista ben chiara di un po’ di tempo fa e lui diceva di non vestire un’altra maglia in Serie A al di fuori di quella del Napoli, fin quando non smentisce, per me è Bibbia.

Perché è senza squadra? Io credo che è un errore di chi gestisce in questo momento, un giocatore come lui, in questo momento, deve essere tra i primi top club d’Europa per ciò che ha da dare, tra testa e gambe”.