Caviglie gonfie, ecco come alleviare il dolore con rimedi naturali

In estate, molte persone soffrono per via delle caviglie gonfie. Il disturbo può essere temporaneo, dato da stanchezza, da una postura non corretta e da tanti altri motivi. È possibile, però, cercare di alleviare il dolore con alcuni rimedi naturali.

Le caviglie generalmente si ingrossano per via di: problemi ormonali, ritenzione idrica, una cattiva circolazione del sangue, forte caldo e poco esercizio fisico.

Senza ricorrere all’impiego di farmaci, si può cercare di alleviare il dolore; applicando, sulla zona in questione, un panno, immerso nell’acqua fredda o anche un asciugamano con pezzi di ghiaccio al suo interno. L’impatto della pelle con il freddo, riduce il gonfiore e attenua la sensazione di fastidio. Un’alternativa è anche quella di immergere i piedi in una bacinella con acqua tiepida e 2-3 cucchiai di sale grosso.

Per facilitare la circolazione del sangue, aiuta sollevare le gambe; almeno 2 volte al giorno. Si consiglia, inoltre, di fare attività motoria quotidianamente. Basta anche, solo, camminare o andare in bici.

Ovviamente, è importare mangiare correttamente; evitando l’uso di alcol, sodio e cibi processati. Bere molto favorisce la riduzione della ritenzione idrica. Sono più indicate le tisane ai seguenti gusti: finocchio, betulla, ortica, tarassaco. Tutte queste piante facilitano lo smaltimento dei liquidi in eccesso, presenti nel corpo. Alcune persone hanno riscontrato notevoli miglioramenti a seguito dell’effettuazione di massaggi con oli essenziali.