Cds – Alex Meret rischia un anno in tribuna senza cessione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posto l’accento su una questione assai complessa che riguarda Alex Meret del Napoli. Il portiere classe 1997 rischia di trascorrere un anno in tribuna senza cessione, vediamo il punto della situazione.

La situazione

Il portiere attualmente si trova in una situazione complicata. Negli ultimi mesi non ha convinto il Napoli che gli ha preferito il suo amico e collega, non è riuscito a spiccare totalmente e ora attende che possa accadere qualcosa di nuovo in grado di rilanciare la sua carriera.

Alex Meret ha un contratto in scadenza per giugno 2023, pertanto sono poche le cose che può fare ora. Avrebbe dovuto firmare il rinnovo con il Napoli che poi non è arrivato, è perfettamente consapevole di non rientrare più nei piani della società.

Per questo motivo ha davanti due scelte: firmare per un altro anno, trovare un club in prestito in grado di farlo spiccare e garantirgli tranquillità oppure starsene ad osservare il tutto dalla tribuna.