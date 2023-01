CdS – Cheddira al Napoli, fissato il prezzo

La sessione di mercato invernale per il Napoli non è stata movimentata ma gli occhi sono puntati al futuro ed è proprio per questo che gli scout si sono concentrati sui talenti da portare in maglia azzurra a partire dalla prossima stagione.

Nel mirino degli azzurri, infatti, sono entrati due gioielli del Bari. Si tratta di Cheddira e Caprile che il presidente De Laurentiis vuole portare in Serie A.

Il giovane marocchino è stato impegnato nei mondiali in Qatar e nell’avvio di campionato con il Bari ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità.

E’ ormai ufficiale, infatti, la notizia rivelata dal Corriere dello Sport secondo cui Cheddira è pronto a firmare il contratto con gli azzurri. Il presidente De Laurentiis verserà ben 10 milioni di euro nelle casse del Bari che in questo modo ha realizzato un’importante plusvalenza.