CdS, Fabian e Ounas non rinnovano: ennesimo caso Milik?

I due giocatori non rinnovano e per questo che si rischia un altro caso Milik, a parlarne il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport ha messo in luce la condizione di alcuni giocatori del Napoli, soprattutto Fabian Ruiz e Adam Ounas. I due sembrerebbero non aver rinnovato con il club, pertanto si rischierebbe un altro caso Milik.

Nessun rinnovo

I due giocatori stanno vivendo una fase interlocutoria poiché hanno rifiutato il rinnovo del loro contratto in scadenza nel 2023. Se le cose non dovessero cambiare, e se non dovessero arrivare offerte per farli partire, entrambi potrebbero iniziare la stagione a un passo dallo svincolo.

Modello Milik

Se la situazione non dovesse cambiare, fa sapere il CdS, i due giocatori potrebbero emulare il caso Milik. Arek, nel 2020, fu messo fuori rosa dopo aver rifiutato diverse destinazioni. Resta quindi il dubbio per Fabian e Ounas.