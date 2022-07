CdS – Fabian fa arrabbiare il Napoli: non rinnova e non va via

Fabian Ruiz fa infuriare i vertici perché ha deciso di non rinnovare con il Napoli ma nemmeno di andare via: finirà ai margini

Fabian Ruiz fa infuriare i vertici del Napoli. Il centrocampista non ha accettato delle offerte da parte di altri club, ma nemmeno di rinnovare con il club azzurro. Per questo motivo, il giocatore probabilmente finirà ai margini della squadra. A parlare della sua situazione ci ha pensato il Corriere dello Sport.

Le ultime su Fabian Ruiz

Il quotidiano sportivo riferisce che l’incontro con il manager del giocatore, Miguel Alfaro Garcia, non ha avuto i risultati sperati. Il centrocampista non va via, ma nemmeno ha deciso di rinnovare con il club azzurro guidato da Aurelio De Laurentiis.

“O meglio: Ruiz ha rifiutato l’offerta del solito West Ham ma anche la proposta di rinnovo formulata da Giuntoli, e così se non riuscirà a trovare una soluzione (una squadra) gradita , il Real pensa a lui a zero, e continuerà a respingere l’ipotesi del prolungamento allora gli scenari cambieranno. In sintesi: al giocatore è stato comunicato che finirà ai margini. Come capitò a Milik due anni fa, per intenderci” si legge.