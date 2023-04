CDS: Il Napoli pensa al post Giuntoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già individuato il possibile sostituto di Giuntoli nel caso in cui quest’ultimo andasse alla Juventus

Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, con la Juventus che vorrebbe prenderlo per farne il suo nuovo direttore sportivo. Dopo la fine della stagione, infatti, ci sarà da rifondare una dirigenza. Le stigmate del caso plusvalenze si fanno pesanti, con la Juventus che vuole prendere il dirigente partenopeo per rinnovarsi.

Le parole del Corriere dello sport

Si legge: “La Juve ha sistemato virtualmente Giuntoli nei propri uffici, aspetta di capire quali siano i margini per strapparlo a De Laurentiis, perché c’è un contratto da un milione e quattrocentomila euro che scadrà soltanto nel 2024 e, ora che le frizioni di gennaio del 2021 sono state sistemate nel sottoscala, non sarà poi semplice stracciare quell’accordo in anticipo. Ma la strada è stata tracciata. A De Laurentiis è piaciuto tanto l’Empoli, lo ha ammirato talmente che ci è andato ripetutamente a spendere negli anni, ci ha preso Tonelli e Valdifiori, poi Di Lorenzo che è diventato un simbolo dello scudetto, e Spalletti e Sarri là sono cresciuti, vorrà pur dire qualcosa: è terra fertile, in cui germoglia il calcio e c’è un humus nel quale s’è formato Pietro Accardi, quarant’anni, ex difensore che poi ha scelto da grande di diventare dirigente, diesse di una fabbrica di campioncini da esportare ovunque, Napoli compreso. Ha fiuto, lo sguardo lungo e una stanza che l’aspetterebbe, se la Juve la libera”.