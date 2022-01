CdS, il Napoli riscatterà a giugno Zambo Anguissa dal Fulham

Anche se in questi giorni non è a disposizione del Napoli perché impegnato in coppa d’Africa con il suo compagno Koulibaly, Zambo Anguissa ha ampiamente convinto le aspettative della dirigenza del Napoli che è molto contenta dell’innesto fatto in estate ed è pronto a confermarlo.

A riferirlo è l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport: “Ce n’è un altro che il Napoli ufficializzerà con tutta la calma possibile ma non oltre il 30 giugno: il riscatto di Frank Anguissa. Queste sono le certezze, sì, ma parallelamente ci sono anche i piani futuri da discutere e definire insieme con i diretti interessati: questione rinnovi, signore e signori”.

In questa stagione il camerunense è sceso in campo per 14 volte in Serie A con la maglia del Napoli oltre a 4 volte in Europa League: le sue prestazioni sono state così soddisfacenti che la sua partenza per la rassegna africana è stata considerata da tutti come un problema per i risultati della squadra di Luciano Spalletti.

Proprio l’ultimo giorno di mercato, il 31 agosto, il Napoli aveva raggiunto l’accordo con il Fulham per il prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Perciò come riferisce il quotidiano romano, a giugno Anguissa diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli.

Il Camerun ha vinto il gruppo A qualificandosi al primo posto e sarà impegnato proprio oggi pomeriggio nella sfida dei quarti di finale contro il Gambia. Ricordiamo che la finale della Coppa d’Africa sarebbe poi in programma domenica 6 febbraio, per cui se il Camerun dovesse arrivare fino in fondo, Anguissa tornerebbe a Napoli solamente dopo questa data.