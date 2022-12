Cds: “Juranovic, la Roma lo vuole”

Secondo il Corriere dello sport la Roma starebbe puntando a Juranovic del Celtic. Il calciatore piace e non poco

Non solo il Torino sul calciatore croato, ma anche la Roma. Il giocatore piace e potrebbe essere il sostituto naturale di Rick Karsdorp, sempre più in uscita dal giallorosso. Il mondiale in Qatar, però, sembra aver aumentato il prezzo del cartellino con il Celtic che si starebbe sfregando le mani. A parlarne è il Corriere dello sport.

Ecco cosa scrivono

“In Qatar ha fermato Vinicius Junior, l’attaccante che il Real Madrid ha blindato con una clausola da un miliardo: una partita perfetta per lettura e movimenti. Ma Josip Juranovic non si è fatto ammirare solo contro il Brasile, nei quarti di finale, quando ha sbarrato la strada all’asso di Ancelotti, facendo sempre la scelta giusta davanti alle finte e ai movimenti dell’ex talento del Flamengo. Nel suo ruolo, terzino destro, è una delle novità del Mondiale: attenzione, ordine, anticipo, anche contro il Belgio si era distinto, prima nel confronto con Carrasco e poi di fronte ai dribbling di Eden Hazard. Il Celtic manda messaggi al mercato: la porta è aperta, ma il prezzo non è più di 6,5 milioni. La vetrina del Qatar, infatti, ha avuto l’effetto di un favoloso moltiplicatore. Oltretutto Juranovic è legato al club di Glasgow fino al 2026.



Viene seguito dalla Roma: Tiago Pinto lo sta studiando. Piace al Torino. E’ entrato nella Top 11 delle sorprese in Qatar per la sua maturità tattica, per gli equilibri che ha garantito alla Croazia: difensore puro, ma anche terzino moderno, in grado di proporsi in appoggio ai centrocampisti. Nel 4-1 al Canada, in occasione della seconda giornata della fase a gironi, aveva costruito il gol di Livaja. Sei presenze al Mondiale, 600 minuti da titolare, in attesa della finale per il terzo posto con il Marocco, in programma sabato. Ha ventisette anni, è nato a Zagabria il 16 agosto del 1995, è alto un metro e 73. Veloce, agile, può muoversi in una difesa a quattro, ma anche da laterale nel 3-5-2, perché ha passo e resistenza. Ha iniziato la carriera nel Dubrava, ha giocato nel Croatia Sesvete, è arrivato all’Hajduk Spalato nel 2015. E cinque anni dopo, nel 2020, è passato al Legia Varsavia per quattrocentomila euro. Il Celtic lo ha preso nell’estate del 2021 per tre milioni. Juranovic ha vinto tre trofei: il campionato polacco, la Scottish Premiership e la Supercoppa scozzese”.