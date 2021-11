CdS, ll Napoli vuole piazzare due colpi per gennaio: Uduokhai e Neuhaus

Dopo la sconfitta in Europa League nella trasferta di Mosca, il Napoli si riappresta a concentrarsi sul campionato per riprendersi dal 3-1 rimediato dall’Inter la settimana scorsa. Domenica sera allo stadio Maradona arriverà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Spalletti deve cercare di non perdere terreno dal Milan e di non farsi avvicinare troppo l’Inter.

Sul fronte mercato, è il Corriere dello Sport a pubblicare nella sua edizione odierna due notizie riguardanti l’interessamento del Napoli per due calciatori della Bundesliga: stiamo parlando di Uduokhai dell’Augusta e di Neuhaus del Borussia Moenchegladbach.

Uduokahi è classe 1997 la cui quotazione di mercato si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Quest’anno non sta riuscendo a trovare continuità a causa di un infortunio e ha accumulato solo 3 presenze in Bundesliga e una in coppa: Ecco quanto si legge sulle pagine del Corriere riguardo al difensore centrale dell’Augusta:

“Le chiacchierate con Christian Nerlinger, manager, sono diventate frequenti e si sono trasformate in eco. Sono state chieste informazioni mirate per Ohis Felix Uduokhai (24 lo scorso settembre) ha messo già insieme un centinaio di presenze tra Wolfsburg e Augusta da centrale difensivo che, volendo, s’industria anche a sinistra e da mediano, ha una valutazione altissima (16 milioni di euro) trattabili e anche la voglia di rimettersi in gioco altrove.”

L’altro obiettivo è invece un centrocampista altrettanto ventiquattrenne e anche lui ha il contratto fino al 2024. La sua quotazione è leggermente più alta visto che è già entrato nel giro della nazionale:

“Mentre Florian Neuhaus (25 a marzo), nove apparizioni pure in Nazionale, è invece il centrocampista del Borussia Mönchengladbach che sembra abbia già conquistato un posto nel data-base di Castel Volturno”.