CdS – Meret era ad un passo dallo Spezia in cambio di Provedel

Alex Meret per una notte è stato dello Spezia in cambio di Provedel: ecco il retroscena del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport ha svelato un importante retroscena di Alex Meret, proprio ad un passo dallo Spezia. Il giocatore sembrava essere in partenza per abbandonare Napoli, così da lasciare spazio a Provedel. Tuttavia, poi non si è fatto nulla.

Il retroscena

“Ci mancava Keylor Navas, spinto invano da Mendes verso il Napoli, e sarebbe saltato il banco per Mancini e la Nazionale, a caccia di nuovi portieri da affiancare a Gigio” spiega il quotidiano sportivo.

“Alex Meret sembrava non dovesse rimanere a Napoli, dove lo ha raggiunto Sirigu, svincolato dal Genoa, ex vice azzurro di Donnarumma. Lo discuteva Spalletti, era in bilico, senza piena fiducia. Per un giorno Meret, tra il 3 e il 4 agosto, è stato il portiere dello Spezia, sembrava fatta la cessione in prestito con rinnovo. Si dava per scontato l’arrivo di Keylor Navas. Nessuno, però, sapeva che De Laurentiis stesse provando a soffiare Provedel a Sarri. Ivan e il suo agente dissero no a Giuntoli” conclude.