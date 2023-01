Cds – Napoli: niente Cheddira-Caprile a gennaio

Niente da fare per Walid Cheddira ed Elia Caprile, almeno per gennaio. Il Napoli non riuscirà a portarli entrambi in squadra, non per un problema di società, quanto di prospettive future. Ne ha parlato l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tutto rimandato

Il club azzurro è molto interessato all’attaccante e portiere in forza del Bari, ma stando alle ultime vicende ormai è tardi per farli arrivare per il mercato di Gennaio: “Il doppio affare Cheddira-Caprile al Napoli non si farà in questa sessione di calciomercato”.

“Alla base non c’è un problema tra società, piuttosto una questione legata alle prospettive che i due calciatori preferiscono valutare in ottica futura: al momento. Entrambi vogliono giocare e crescere e per adesso Bari rappresenta ciò che cercano poi tra qualche mese si faranno le opportune valutazioni” si legge sul quotidiano.

Non ci resta, dunque, che seguire gli sviluppi di questa trattativa e capire come deciderà di muoversi il Napoli per questi due giocatori.