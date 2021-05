CdS – Napoli, pazza idea Albiol: De Laurentiis studia il clamoroso ritorno

Incredibile ipotesi quella lanciata nelle ultime ore dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo italiano infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe facendo più di un pensiero all’eventuale ritorno di Raul Albiol.

Il difensore spagnolo, fresco vincitore dell’Europa League con il suo Villareal, dal lato suo prova ancora un legame fortissimo con il Napoli e la città partenopea. Un eventuale ritorno sarebbe quindi cosa gradita. L’ipotesi però non è così facilmente realizzabile come pare.

Due anni fa infatti il difensore e la dirigenza napoletana non si lasciarono proprio benissimo. Difficile dimenticare le parole di De Laurentiis proferite in quella circostanza. “Non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia“.

Insomma, un modo poco gentile per salutare un ragazzo che in quel di Napoli ha scritto pagine importantissime di storia calcistica. Ora, a quasi 36 anni, bisogna capire come De Laurentiis voglia importare il discorso con l’ex difensore azzurro.

Ciò che appare certo è che comunque il pacchetto difensivo azzurro è da rifondare. Con Koulibaly in bilico tra cessione e permanenza e Maksimovic svincolato a parametro zero, il Napoli deve necessariamente acquistare almeno un difensore centrale di spessore. Con esso, c’è bisogno anche di un terzino sinistro.