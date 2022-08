C’è fiducia per l’arrivo di Navas al Napoli

Keylor Navas è l’ultimo tassello per completare la rivoluzione dell’organico del Napoli. Il portiere del Paris Saint-Germain e della nazionale costaricana è reputato come uno dei portieri più completi della sua generazione. Per far sì che il portiere classe ’86 arrivi alla società partenopea c’ è bisogno che il PSG gli dia la buona uscita e che in questo modo Navas da svincolato accetti il contratto con il Napoli.

Ecco ciò che ha riportato oggi Sky Sport sulla trattativa: “Continua a esserci fiducia per l’arrivo di Keylor Navas, con gli azzurri convinti che il portiere riesca a liberarsi dal PSG. Nel frattempo il calciatore non ha preso parte alla trasferta contro il Lille ufficialmente per un problema a livello lombare”.

L’operazione è apparentemente slegata dal trasferimento in uscita di Fabian Ruiz ma in realtà potrebbero essere connessi. Difatti il PSG vuole il centrocampista spagnolo ma cerca uno sconto dalla società partenopea. Se la trattativa si concludesse intorno ai 20 milioni di euro, la società parigina potrebbe dare la buonuscita al giocatore costaricano. In questo modo Navas, da svincolato, avrebbe la possibilità di firmare il biennale da 3.5 milioni del Napoli.

La società del presidente Aurelio De Laurentis così potrebbe avvalersi del Decreto Crescita che gli permetterà di avere un aiuto economico. Per far sì che arrivi il portiere c’è bisogno di pazienza, mancano meno di dieci giorni ed il Napoli ha bisogno di comprare un portiere titolare. Kepa del Chelsea resta un’alternativa ma neanche questa è una pista facile, nel frattempo Salvatore Sirigu è arrivato in Campania e farà il secondo.

Con il probabile arrivo di Navas ci sarebbe da risolvere il rebus Alex Meret. Il calciatore italiano è in scadenza di contratto e non ha intenzione di firmare il prolungamento. La soluzione più semplice sarebbe cederlo in questa finestra di mercato.