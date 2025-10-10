C’è già un prezzo per Norton-Cuffy: il Napoli in pole per acquistarlo

C’è un nome che viene accostato al Napoli con insistenza negli ultimi giorni: è quello di Norton-Cuffy del Genoa. Si tratterebbe di un rinforzo importante sulla fascia e una prospettiva importante per aggiungere un tassello già a gennaio alla squadra di Antonio Conte. A tal proposito, si è espresso il noto giornalista di calciomercato Emanuele Cammaroto nel suo editoriale.

Stando a quanto riportato da Cammaroto, il Napoli sarebbe la squadra attualmente in pole per acquistare il calciatore inglese:

“Norton-Cuffy incanta con il Genoa e il Napoli prova ad accelerare per tentare di prenderlo a gennaio. Non è un’operazione semplice, premessa da sottolineare con chiarezza. Risultano nuovi contatti in queste ore con l’entourage del giocatore. Giovanni Manna sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione e se il Genoa è disponibile alla cessione a stagione in corso. Il prezzo comincia a salire, la valutazione attuale è già oltre i 10 milioni ma può salire e raddoppiare”.

“Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mosso i primi passi più concreti con l’entourage del giocatore inglese, che rappresenterebbe l’ideale vice-Di Lorenzo. Gradimento totale di Antonio Conte ma il Napoli sa che dovrà decidere in tempi abbastanza stretti se affondare il colpo e a quel punto dovrà fare in fretta per bloccare il ragazzo, perché altrimenti rischia di ripetersi lo stesso, identico, copione di Dorgu. Non occorre ricordare il finale di quella trattativa un anno fa con il Lecce”.

La chiave è quella del prezzo: il suo cartellino si alza ogni giornata date le sue ottime prestazioni. I dirigenti del Napoli, in particolare, sono rimasti colpiti dall’ottima azione finalizzata con l’assist firmato dal classe 2004 al suo compagno Ekathor che aveva permesso al Genoa di portarsi in vantaggio nell’ultima giornata proprio al Maradona.

C’è anche un’altra pista che il Napoli segue con interesse che è quella che porta a Rolando Mandragora:

“Il Napoli potrebbe prendere un centrocampista italiano di 28 anni che si svincolerà a giugno del 2026. Attenzione alla pista che porta a Rolando Mandragora. Il contratto ora è in scadenza e non ci sono segnali che portano al rinnovo. La pista può riaccendersi. Difficile (mai dire mai) che l’operazione si faccia a gennaio, anche per questioni legate alla lista, tenendo conto che rientrerà pure Lukaku e che ci sono incastri normativi da rispettare. Mandragora però è più di un’idea per giugno”.