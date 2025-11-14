C’è “gradimento totale” da parte di uno degli obiettivi del Napoli

Dopo la notizia del lungo infortunio di Anguissa che si aggiunge al lungodegente Kevin De Bruyne, il Napoli è sempre più intenzionato a rinforzare il reparto del centrocampo nella finestra di calciomercato di gennaio. Tra i nomi che spuntano, uno di quelli più accreditati è quello di Kobbie Mainoo del Manchester United.

A confermare l’indiscrezione è stato il noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo programma che va in onda sulla sua pagina di Youtube: “È una notizia che ha avuto molto seguito anche anche oggi. Posso confermare i contatti che ci sono stati anche durante la scorsa settimana, contatti tra il Napoli e chi assiste Kobbie Mainoo, contatti costanti che partono da un gradimento totale da parte dei partenopei nei confronti del giocatore”.

Non sarebbe la prima volta che il Napoli “attinge” dalla Premier League dopo i recenti arrivi di McTominay, Gilmour e Hojlund. In particolare, si tratterebbe nuovamente di fare affari con il Manchester United che però ha richieste alte.

“Cosa questa che ho raccontato negli ultimi giorni di agosto, poi quell’operazione non è stata possibile per un muro altissimo del Manchester United. Nel calciatore Mainoo resta l’idea di andare a giocare in prestito. Dopo la sosta ci saranno dei contatti tra lo United e gli agenti del calciatore per provare a capire se può esserci un’apertura al prestito. Il Napoli è un’opzione, ma ce ne sono altre visto che ha tante richieste in Inghilterra e non solo.

“L’idea del Napoli è di tenerlo come una delle opzioni a centrocampo, perché si è fatto male De Bruyne e Anguissa parte per la Coppa d’Africa. Il ragazzo è particolarmente tentato dall’opzione Napoli, quindi è sicuramente una delle piazze che lo intrigherebbe di più, ma non è l’unica, ripeto”.