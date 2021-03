C’è Posta Per Te, Belen Rodriguez invitata: la showgirl impaurita dopo una dichiarazione di Maria

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta Per Te, programma condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento si è aperto con una richiesta molto simpatica da parte di Luciana Littizzetto, la quale ha mandato a chiamare Belen Rodriguez, Andreas Muller e Veronica Peparini e, infine, Gemma Galgani.

LA RICHIESTA DI LUCIANA LITTIZZETTO – La Littizzetto quasi ogni anno manda a chiamare qualche vip, ma la sua preferita è sicuramente Belen Rodriguez, con la quale ha un ottimo rapporto. La richiesta di ieri sera si basava sul cercare un uomo più giovane, esattamente come hanno fatto Belen, Veronica e Gemma.

Il siparietto è stato molto simpatico e divertente e tutti gli ospiti non si sono presi troppo sul serio. Tuttavia, quando Maria ha annunciato Andreas e Veronica, ha dovuto per un paio di secondi stoppare la presentazione.

PAURA PER BELEN RODRIGUEZ – Quando Maria ha annunciato la coppia direttamente da Amici, ha informato i telespettatori che il ragazzo è un noto ballerino. In quel momento, Belen Rodriguez ha cambiato faccia poiché credeva che forse si sarebbe ritrovata davanti Stefano De Martino, suo ex marito.

Ovviamente, Maria De Filippi ha poi chiarito che non si trattava affatto di lui, dopo aver notato l’imbarazzo di Belen. Infatti, per una manciata di secondi, la Rodriguez è sembrata molto preoccupata per l’eventuale presenza del suo ex, e Maria ha fermato per poco l’ingresso degli ospiti. Tuttavia, nulla di più falso: gli ospiti erano Andreas e Veronica. Sta di fatto che la sua reazione ci ha fatto capire che la situazione tra i due è molto tesa.