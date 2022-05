C’è Posta per Te, ecco com’è diventato il postino del programma

C’è Posta per Te è un programma condotto da Maria De Filippi molto amato dagli italiani e che permette di emozionarsi con storie di vita vere. Immancabili sono i postini che viaggiano per tutta l’Italia alla ricerca delle persone alle quali far recapitare la lettera. Tra questi, infatti, anche Gianfranco Apicerni.

Gianfranco Apicerni: il postino più amato

Tra i postini più apprezzati del programma c’è proprio Gianfranco, classe 1985. Sfreccia sulla sua bici da ormai dieci anni e attualmente è ancora un punto fermo della trasmissione. Com’è diventato oggi il giovane?

Gianfranco è uno dei postini più amati proprio per la sua bella presenza e modo di fare. Ha iniziato la sua carriera come tronista di Uomini e Donne e successivamente Maria gli ha offerto il ruolo da postino, lavoro che svolge con molta passione e dedizione.

In un’intervista per il Fatto Quotidiano, Gianfranco si è fatto conoscere meglio: la cosa che lo spaventa di più è quello di far cadere qualche oggetto personale dalla borsa nel momento in cui deve consegnare l’invito. Inoltre, il ragazzo ha ammesso di emozionarsi molto spesso per alcune storie di vita raccontate dalla De Filippi.

Il postino poi ha dichiarato che il suo sogno è quello di incontrare Leonardo DiCaprio, il quale lo considera un mito cinematografico. Chissà, magari un giorno realizzerà questo sogno proprio a C’è Posta per Te! Per vedere le foto del cambiamento cliccate qui.