C’è Posta per Te, la rivelazione di Todaro: “Allontanarci è stata la scelta più giusta”

Tra gli ospiti presenti nell’ultima puntata di C’è posta per te ci sono stati Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ed è stato proprio bello studio del noto programma di Maria De Filippi che i due hanno parlato del loro matrimonio e dei periodi di crisi affrontati di ricente.

“Allontanarci è stata la scelta giusta” – Come raccontato in puntata, Giovanni ha deciso di chiamare C’è posta per te per fare una sorpresa alla fidanzata, incinta del loro primo figlio. Data la passione della futura mamma per la danza classica, a scendere le scale sono stati Francesca e Raimondo.

I due ballerini, una coppia anche nella vita privata, hanno portato ai due giovani innamorati la loro testimonianza. Il loro amore, che dura da ben più di dieci anni, ha affrontato anche periodi di profonda crisi.

Dopo alcuni eventi, infatti, Francesca e Raimondo si erano allontanati. La loro separazione, però, è stata fortunatamente breve. I due sono tornati insieme più forti che mai e a parlarne è stato proprio Todaro in studio:

“Per farlo durare per sempre vi dico già che ci saranno momenti difficili. Momenti in cui si sale e in cui si scende. Noi abbiamo avuto momenti bui, anche molti lunghi. Noi abbiamo deciso in un certo momento che era giusto allontanarci un attimo, ma a posteriori è stata la scelta giusta, perché adesso abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra”.

Per vedere il video, clicca qui.