C’è Posta Per Te, polemiche per il vestito indossato da Belen Rodriguez: la showgirl commenta

Sabato sera è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta Per te. Luciana Littizzetto ha mandato a chiamare Belen Rodriguez, Andreas Muller, Veronica Peparini e Gemma Galgani per chiedere loro consigli su come conquistare un uomo più giovane. Belen Rodriguez è stata la prima ad essere invitata in studio.

L’OUTFIT DI BELEN RODRIGUEZ DIVIDE IL WEB – La showgirl argentina si è presentata in studio con un outfit da capogiro tutto rosa, trasparente e senza reggiseno. La Littizzetto non ha atteso nemmeno un minuto per farglielo notare ma Belen ha avuto subito la risposta pronta: “Ma sai che ero troppo casta? Ho provato a mettere i copricapezzoli, ma si vedevano lo stesso, ho tolto il reggiseno, ma li puoi comprare anche tu, ci sono quelli in silicone, li vuoi ho una scorta!?”.

L’abito indossato da Belen Rodriguez ha comunque diviso il web. Qualcuno ha trovato inadatto il siparietto delle due donne in prima serata, altri invece hanno ribadito la libertà di espressione della showgirl, anche in televisione.

ALCUNI MINUTI DI PAURA – Nella stessa puntata, Belen Rodriguez ha vissuto alcuni attimi di panico prima dell’entrata di Andreas Muller e Veronica Peparini. Nello specifico, quando Maria De Filippi ha presentato la coppia, ci ha tenuto a sottolineare la professione del ragazzo, ovvero il ballerino.

A quel punto Belen ha cambiato viso, convinta che forse si sarebbe ritrovata faccia a faccia con Stefano De Martino, suo ex marito. Infatti, la De Filippi ha dovuto spiegare alla showgirl che non si trattava affatto di lui ma della coppia proveniente da Amici. Un bello spavento!