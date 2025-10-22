C’è un caso a Napoli più grande di tutti: ecco cosa e chi riguarda

Il giorno dopo la pesante batosta che il Napoli ha subito ad Eindhoven uscendo sconfitto per 6-2 dal Philips Stadion, sono tanti gli interrogativi che si fa la piazza e sembrano finiti praticamente tutti sul banco degli imputati: dall’allenatore Antonio Conte fino ai calciatori come Lorenzo Lucca, Noa Lang e perfino Kevin De Bruyne.

Tra le voci delle ultime ore, la redazione di AreaNapoli ne ha voluta smentire una in particolare, legata al rapporto tra Antonio Conte e Kevin de Bruyne. Si è a lungo discusso dell'”equivoco” tattico della posizione in campo dell’ex Manchester City e di come la sua presenza possa aver condizionato le prestazioni di altri suoi compagni come Scott McTominay.

Addirittura, sono circolate indiscrezioni secondo le quali Antonio Conte non fosse così convinto dell’arrivo del calciatore belga in azzurro, consapevole di dover modificare qualcosa nel suo ormai rodato sistema di gioco.

In realtà, com’è risaputo, Conte ha partecipato attivamente al mercato del Napoli, intervenendo personalmente in tutte le decisioni prese sia dal presidente Aurelio de Laurentiis che dal Direttore Sportivo Giovanni Manna. Per cui, è impensabile che il tecnico leccese non fosse d’accordo con l’arrivo di De Bruyne.

Il Napoli, in ogni caso, ha l’occasione di poter rialzarsi subito visto che sabato pomeriggio al Maradona arriva l’Inter che sembra essere una delle squadre più in forma del campionato. Sarà importante ritrovare unità di intenti e fornire una prestazione solida contro la squadra di Chivu per non cadere ufficialmente in crisi.