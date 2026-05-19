C’è un giocatore che non resterà al Napoli anche la prossima stagione

Il Napoli ha deciso di non riscattare Eljif Elmas al termine della stagione. Il centrocampista macedone, arrivato in prestito dal Lipsia per rafforzare anche numericamente il reparto mediano, non resterà quindi in azzurro nonostante un rendimento giudicato positivo durante l’annata. La società partenopea avrebbe ormai preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Per confermare il giocatore, il Napoli avrebbe dovuto versare 17 milioni di euro, oltre al milione già speso per il prestito. Una cifra considerata troppo elevata dal club, che ha preferito orientarsi verso altre strategie di mercato in vista della prossima stagione.

Elmas ha comunque disputato un campionato convincente e si è reso indispensabile per sopperire ai numerosi infortuni che a un certo punto del campionato hanno falcidiato il centrocampo azzurro. Il classe 1999 ha dimostrato affidabilità e duttilità tattica, qualità che gli hanno permesso di trovare spazio in più ruoli e di aiutare i suoi compagni.

Terminata l’esperienza italiana, il giocatore farà ritorno in Germania al Lipsia, anche se la permanenza in Bundesliga sembra destinata a durare poco. Diversi club europei stanno monitorando la situazione del macedone, considerato ancora un profilo interessante per età ed esperienza internazionale.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tra le squadre più interessate ci sarebbe l’Aston Villa, reduce dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il club inglese avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Più distante, invece, l’ipotesi Sunderland. Dopo 232 presenze complessive con il Napoli e una parentesi al Torino, Elmas sembra ormai vicino a una nuova avventura all’estero.