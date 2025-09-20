C’è un giocatore poco impiegato da Conte: ecco i motivi

Il Napoli ha avviato la nuova stagione sportiva con un bilancio incoraggiante: tre vittorie in campionato e una sconfitta in Champions League hanno mostrato una squadra solida e in grado di competere su più fronti. Antonio Conte, alla seconda stagione sulla panchina partenopea, dopo il ricco mercato sta ancora osservando con attenzione i giocatori a disposizione, alternando uomini e schemi per individuare la formula più efficace. Tuttavia, in mezzo a rotazioni e sperimentazioni, spicca un caso particolare: quello di Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato in estate con grandi aspettative ma finora relegato a un ruolo marginale.

Lang è stato uno dei primi colpi del mercato estivo del Napoli e il club ha investito circa 27 milioni di euro per assicurarselo, convinto del suo talento e del suo potenziale di crescita. Nonostante ciò, l’attaccante non è ancora riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare: nelle prime partite di campionato ha collezionato appena due brevi apparizioni, per un totale di soli diciassette minuti. Un dato sorprendente, se si considera il profilo del giocatore e le aspettative dei tifosi, che speravano di vederlo subito protagonista.

La redazione di AreaNapoli, ha analizzato le possibili ragioni di questo scarso impiego che sembrano essere principalmente due. Da un lato, Lang deve ancora assimilare pienamente i complessi meccanismi tattici richiesti da Antonio Conte, noto per la sua attenzione maniacale alla disciplina e alla fase difensiva. Dall’altro, il cambio di modulo verso una formula che valorizza i cosiddetti “Fab Four” in attacco riduce naturalmente lo spazio per un’ala pura come lui. Inoltre, il campionato italiano è notoriamente più tattico e fisico rispetto all’Eredivisie olandese, e l’ambientamento può richiedere tempo.

Nonostante la pazienza necessaria, all’interno del club non serpeggia alcun allarmismo. La dirigenza partenopea e lo stesso allenatore ritengono Lang un investimento sicuro e credono che il giocatore potrà presto diventare una pedina importante. L’obiettivo è permettergli di integrarsi gradualmente nel gruppo, migliorare la comprensione delle richieste del tecnico e raggiungere una condizione fisica ottimale. La storia del calcio insegna che molti campioni hanno impiegato mesi per adattarsi al nostro campionato prima di esplodere definitivamente.

Una possibile prima svolta potrebbe arrivare già nella prossima sfida di lunedì sera contro il Pisa, dove Conte potrebbe concedergli minuti più significativi, magari nel secondo tempo. Quella partita potrebbe rappresentare un banco di prova ideale per accumulare fiducia e mostrare al pubblico le sue qualità tecniche: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Se saprà sfruttare al meglio queste opportunità, Noa Lang potrà gradualmente conquistare un ruolo da protagonista e diventare un’arma in più per il Napoli nel prosieguo della stagione.