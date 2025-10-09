C’è un indizio positivo che potrebbe avvicinare Norton-Cuffy al Napoli!

Il Napoli ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato in vista della sessione invernale, puntando, secondo le ultime indiscrezioni, con decisione su Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno destro di proprietà del Genoa. Il club azzurro è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, in grado di offrire un’alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo e, all’occorrenza, di sostituire Matteo Politano. Il profilo del ventunenne inglese sembra rispondere perfettamente a queste esigenze, grazie alla sua duttilità e alla capacità di ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di esterno offensivo.

Norton-Cuffy, nato nel 2004 e di proprietà dell’Arsenal, è arrivato in estate al Genoa, dove ha subito attirato l’attenzione di diversi osservatori per la sua maturità tattica e la forza fisica. Durante la recente sfida al Maradona, il giovane ha impressionato positivamente i dirigenti del Napoli rendendosi protagonista dell’assist fornito a Ekhator per l’iniziale vantaggio rossoblù. L’Arsenal, che detiene una percentuale sulla futura rivendita, osserva con interesse l’evolversi della trattativa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, anche la Juventus starebbe monitorando il talento inglese, segno che il ragazzo è ormai entrato nel radar dei principali club italiani. Tuttavia, il Napoli sembra intenzionato a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e assicurarsi un giocatore dalle grandi prospettive di crescita.

Emanuele Cammaroto, sulle colonne di NapoliMagazine.com, ha confermato che i contatti tra le parti sono già stati avviati. Il club partenopeo sarebbe pronto a fare un tentativo importante già a gennaio, a patto che il Genoa apra alla possibilità di una cessione a metà stagione. La valutazione del giocatore, in crescita costante, potrebbe rappresentare il principale ostacolo alla trattativa.

Un elemento interessante è rappresentato dall’entourage di Norton-Cuffy, che è lo stesso di Kevin De Bruyne. Questo dettaglio potrebbe agevolare i rapporti con la dirigenza azzurra, favorendo una trattativa condotta su basi solide e professionali. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Napoli si garantirebbe non solo un valido vice-Di Lorenzo, ma anche un prospetto capace di offrire soluzioni offensive di qualità e prospettiva per il futuro.