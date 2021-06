Ceccarini: “Allegri vuole tenere Morata e Dybala può rinnovare”

E’ tempo di scelte in casa Juventus. In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, che prenderà la propria decisione dopo l’Europeo, si inizia a muovere qualcosa per quanto riguarda Alvaro Morata e Paulo Dybala.

L’attaccante spagnolo è un profilo gradito ad Allegri, che ne vorrebbe la conferma. Stesso discorso per Dybala, che con l’arrivo del tecnico potrebbe tornare al centro del progetto. Sulla questione si è soffermato stamani il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW:

“Iniziano ad arrivare le decisioni anche in casa Juventus. In attacco Allegri vuole Morata e per questo verrà allungato il prestito di 10 milioni di euro anche per la prossima stagione.

Un altro obiettivo è trovare l’accordo con Dybala. La situazione sta cambiando e il club bianconero a breve potrebbe riproporre alla Joya il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022.

Per il centrocampo, come detto da tempo, il rinforzo scelto sarebbe Locatelli (il Sassuolo però chiede più di 30 milioni di euro) ma attenzione anche al possibile ritorno in prestito di Pjanic“.