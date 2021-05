Ceccarini: “Belotti e Renato Sanches nel mirino della Roma di Mourinho”

La Roma inizia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, l’obiettivo è regalare a Mourinho due o tre acquisti di qualità e negli ultimi giorni sono venuti fuori i primi nomi. A riportare aggiornamenti sul mercato dei giallorossi è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Josè Mourinho è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. Il tecnico portoghese sa bene che non potrà stravolgere la squadra (che comunque resta di qualità) ma avrà la possibilità di inserire 2-3 elementi di suo gradimento in grado di alzare ulteriormente il livello.

E quindi ecco che lo Special One ha individuato nel centrocampo e nell’attacco i due reparti dove intervenire con maggiore decisione. Come già anticipato proprio da Tuttomercatoweb, nella lista ci sono i nomi di Renato Sanches, ormai ad un passo dal vincere con il Lille la Ligue One e quello di Belotti, che ancora non ha rinnovato con il Torino.

Per il ruolo di centravanti ci sarebbe anche Vlahovic ma gli ostacoli sono enormi. Primo perché la Fiorentina non ha alcuna intenzione di venderlo e poi perché nel caso la valutazione di 60 milioni in questo momento è fuori mercato, non alla portata della Roma.

L’idea è sostituire Dzeko e per farlo serve un altro grande attaccante. E Belotti può essere un’ottima soluzione. Il suo futuro è ancora incerto e verrà deciso prima dell’Europeo. Tenendo anche presente che il club giallorosso potrebbe decidere di riscattare Borja Mayoral con un anno di anticipo dal Real Madrid alla cifra già pattuita di 15 milioni di euro”.