Ceccarini: “Bisognerà attendere la fine dell’Europeo per capire con chiarezza il futuro di Ronaldo. Tolisso alternativa a Locatelli”

In casa Juventus a tenere banco è il mercato, molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, ma nel frattempo la società si sta muovendo in entrata puntando a rinforzare il centrocampo.

A fornire una panoramica sulla situazione in casa bianconera ci ha pensato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini a TMW:

“Il futuro di Cristiano Ronaldo a ora non è in bilico. Bisognerà aspettare la fine dell’Europeo per capire in maniera più chiara la situazione. Pensare ad un ritorno al Real Madrid è molto complicato, non sembrano esserci i presupposti come del resto per un suo trasferimento al Paris Saint-Germain.

Il Manchester United potrebbe diventare una strada da seguire, anche se al momento rimane solo una suggestione. Per quanto riguarda il centrocampo Locatelli resta sempre la prima opzione. Negli ultimi giorni è spuntata anche un’alternativa.

La Juventus si sta muovendo su Tolisso, già cercato in passato. L’idea potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto”.