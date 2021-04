Ceccarini: “Demiral nel mirino dello United. Juve su Romagnoli”

Il difensore turco piace in Premier e con una buona offerta può partire. In entrata la Juve segue il centrale del Milan

Il reparto arretrato della Juventus potrebbe subire dei cambiamenti all’apertura della prossima sessione di mercato. In ballo ci sono varie trattative, sia in entrata che in uscita. A fare il punto stamani è il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com:

“Juventus e Milan sono molto attive e stanno valutando alcune situazioni. Il club bianconero è alla ricerca di un centrale difensivo e Romagnoli è un’idea che non è da sottovalutare. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per il momento non ci sono stati passi in avanti sul fronte rinnovo.

La Juventus avrebbe intenzione di proporre nell’eventuale operazione Bernardeschi, ma il Milan al momento non sembra essere particolarmente stuzzicato da questo tipo di soluzione.

La Juventus si sta però guardando intorno anche perché Demiral ha mercato e non è da escludere che di fronte ad una grande offerta possa anche decidere di prenderla in considerazione.

In Premier piace molto. Il Manchester United, che da tempo cerca un giocatore con quel tipo di caratteristiche, ha sondato il terreno. Nella lista dei Red Devils c’è anche il viola Milenkovic”.