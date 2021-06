Ceccarini: “Juve pronta a piazzare il primo grande colpo di mercato”

La Juventus è molto attiva sul mercato negli ultimi giorni, i bianconeri sono sulle tracce di Locatelli, ma seguono con attenzione anche la pista Milenkovic e valutano l’interesse di vari club per Demiral.

A fare il punto sul mercato dei bianconeri ci ha pensato stamani Niccolò Ceccarini su TMW. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“La Juventus è pronta a partire all’attacco per cercare di piazzare il primo grande colpo di mercato. L’obiettivo principale è Locatelli. Le parti stanno andando avanti nella trattativa che è cominciata da tempo. Ora però l’operazione è entrata nel vivo.

La valutazione è sui 40 milioni di euro. Il club bianconero sta studiando la strategia giusta per accontentare il Sassuolo e nell’affare dovrebbe entrare Dragusin. L’obiettivo è trovare un accordo che potrebbe prevedere un prestito biennale con obbligo di riscatto. Un modo insomma per alleggerire il bilancio.

Intanto per la difesa il club bianconero si sta muovendo su Milenkovic, che lascerà sicuramente la Fiorentina. Su di lui però c’è una bella concorrenza, soprattutto in Premier League dove nelle ultime ore si è aggiunto anche il West Ham. È chiaro che nel caso dovrebbe partire Demiral, per il quale la Juventus punta ad ottenere non meno di 35-40 milioni e che piace molto anche alla Roma”.