Ceccarini: “Juve vicina a Locatelli. Allegri vuole rilanciare Dybala”

Passi in avanti nella trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli, a svelare importanti aggiornamenti sulla questione stamani è il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW. Ecco quanto riportato:

“Locatelli si avvicina sempre più alla Juventus. In casa bianconera sale la fiducia di poter trovare a breve un accordo con il Sassuolo. Decisiva anche la volontà del giocatore che ha scelto la Juventus, nonostante alla società neroverde siano arrivate anche due offerte da Arsenal e Dortmund.

Locatelli punta a restare in Italia e per questo a presto Cherubini e Carnevali si siederanno davanti a un tavolo per cercare l’intesa finale. In ballo ci sono anche dei giovani che la Juventus è intenzionata a mettere dentro l’operazione e ovviamente di gradimento del Sassuolo. I nomi sono quelli di Dragusin, Fagioli e Felix Correia.

Come detto altre volte probabile che la formula sia quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto.

La Juventus è tornata a lavorare sul rinnovo di Paulo Dybala, Allegri vuole rilanciare il numero 10 bianconero per il suo nuovo corso ma è chiaro che serve anche allungare un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. La società bianconera è pronta a riproporre la stessa offerta di qualche mese fa, una cifra intorno ai 10 milioni di euro compresi bonus”.