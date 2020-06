Ceccarini: “Thiago Alcantara è la nuova idea della Juve. Lo spagnolo non rinnoverà con il Bayern”

Gli aggiornamenti del noto esperto di mercato sulle trattative in casa Juventus

Dopo aver ormai definito lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona, la Juventus guarda avanti e già pensa al prossimo colpo da mettere a segno in vista della prossima stagione. Gli occhi del direttore sportivo Paratici sono puntati sempre sul centrocampo, in virtù dei possibili addii di Rabiot e Ramsey, che non hanno convinto.

Stando a quanto riportato stamani dal noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, nel mirino della Juventus sarebbe finito Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo del Bayern Monaco.

Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Sistemato lo scambio Arthur-Pjanic, la Juventus punta a rafforzare ulteriormente il centrocampo. Detto delle enormi difficoltà per arrivare a Pogba, la Juventus sta sondando il terreno su vari profili internazionali e un’idea è Thiago Alcantara, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Bayern in scadenza nel giugno 2021. I rapporti con il club tedesco sono ottimi e quindi niente è da escludere.

Un altro obiettivo è trovare un’alternativa di livello per la fascia sinistra. In attesa di capire anche il futuro di Pellegrini, che rientrerà dopo il prestito al Cagliari, il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri, che però il Chelsea non vorrebbe cedere”.