Ceccarini: “Witsel centrocampista più vicino alla Juve. Alex Sandro e Pellegrini possono partire. Idea Cambiaso”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, stamani su Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sui movimenti di mercato, soffermandosi sulla Juventus e su ciò che potrebbe accadere a gennaio. Ecco quanto dichiarato:

“La Juventus per gennaio rimane a caccia di un centrocampista. Qui il giocatore che ha più possibilità è sicuramente Witsel del Borussia Dortmund. Il club bianconero guarda anche al futuro della fascia sinistra.

Come detto, se dovesse arrivare un’offerta, Alex Sandro partirà. Anche Luca Pellegrini potrebbe di nuovo lasciare la Juventus in prestito. E proprio per questo in pole position c’è Cambiaso del Genoa, seguito da tempo e il cui contratto scade nel giugno del 2023.

Sul fronte dei rinnovi ormai è praticamente tutto fatto per Dybala e Cuadrado. A fine mese arriveranno anche gli annunci ufficiali.

La Joya firmerà fino al 2025. Un accordo intorno ai 10 milioni di euro all’anno tra parte fissa e bonus. Per l’esterno colombiano intesa fino al 2023 con opzione per l’anno successivo”.