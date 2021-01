Cecchi Gori ha una nuova fidanzata: ecco Barbara, attrice 32enne

Antonio De Luca, medico e grandissimo amico di Cecchi Gori, ha rivelato nelle ultime ore che il produttore cinematografico si sarebbe legato a una nuova fidanzata. Lo scoop è costituto dal fatto che la nuova fidanzata abbia solo 32 anni. Ben 46 anni di differenza tra i due.

Ma come si sono incontrati i due neo-fidanzati? A spiegarlo ovviamente ci ha pensato lo stesso De Luca, che ha parlato così della nascita della love story tra Cecchi Gori e la giovane Barbara. Ecco le sue parole in proposito.

“Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice“

Poi De Luca non si risparmia neanche nel raccontare la storia precedente di Cecchi Gori, che lo vedeva legato alla ex moglie Rita Rusic. Storia finita però molto male, con i due che non si sono risparmiati frecciatine in diretta televisiva.

“Vi dico che Vittorio è rimasto molto male vedendo la sua ex moglie Rita Rusic che spesso in tv ha parlato male di lui, come è accaduto a Verissimo. Valeria nei giorni delle feste di Natale è venuta a trovare Vittorio e lui è stato felicissimo di vederla. L’ho visto, credetemi, davvero emozionato”