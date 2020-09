cecilia e il suo elegante debut EP “?”

Un debut EP elegante, dolce e malinconico che porta il suo sound RnB nella nuova scena soul italiana.

? è il debut EP di cecilia, in uscita per Futura Dischi (distr. Sony Music). Il progetto contiene i primi tre singoli Monterey, Karma e Baltico oltre a due inediti: Blu e Coltrane.

“il punto è che spesso siamo solo punti interrogativi.” Tante domande orbitano infatti intorno alle canzoni e alla musica di cecilia: sono figlie della ricerca, dell’interrogarsi, della curiosità. E tutti questi processi interiori, che sono il germoglio delle parole e delle atmosfere eleganti dei suoi brani, si possono sintetizzare con un simbolo, semplice ma ricco di significati: ?.

Orientarsi a proprio agio tra domande e immagini del passato è la chiave delle cinque canzoni dell’EP. In particolare Coltrane e Blu, titolo che si ispira all’espressione feeling blue, usato da chi si sente giù di corda ma spesso senza saper dare una ragione precisa per il proprio stato d’animo: “ascoltando Blu mi viene in mente uno di quei momenti nei quali ripenso a come sarebbe potuta andare una storia passata e la malinconia che ne consegue”.