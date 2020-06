Cecilia Rodriguez: cambio look annunciato sui social

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha reso partecipi tutti i suoi followers partecipi di un cambiamento estetico! Stiamo parlando dei suoi capelli. La ragazza con alcune Instagram stories ha annunciato il cambiamento a tutti i fan più affezionati che la seguono.

IL CAMBIAMENTO DI CECILIA RODRIGUEZ – Cecilia, ha spiegato ai suoi fan di aver avuto voglia di cambiamento, specie in vista dell’estate e per questo ha cambiato look ai capelli. ‘Abbiamo fatto delle schiariture naturali, abbiamo spento il rosso ed adesso sono castano cenere’, ha dichiarato il parrucchiere dell’argentina. Infine, poi, la Rodriguez ha dichiarato: ‘Li abbiamo anche tagliati’.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: PRESTO GENITORI? – Secondo un’importantissima indiscrezione fatta dal giornale Di Più, Cecilia aspetterebbe un bambino. Ebbene si, la storia d’amore tra Cecilia e Ignazio è nata sotto i riflettori della tv al Grande Fratello e continue a gonfie vele.

In realtà non abbiamo la certezza di quanto abbiamo appena detto. Sono tutte ipotesi, dovute ad alcuni indizi. Per ora nè Cecilia. nè Ignazio hanno dichiarato nulla al riguardo. Non ci resta che attendere le loro parole per averne la certezza.

CECILIA RODRIGUEZ: IL LEGAME CON LA SUA FAMIGLIA – Cecilia è molto legata alla sua famiglia, come dimostrano le storie pubblicate nelle quali si trova con tutti i suoi cari. E’ da poco a Milano, infatti, per stare vicino a loro e godersi del tempo con le persone più care, dato che gli impegni lavorativi spesso la costringono ad allontanarsi.